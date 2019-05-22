رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالبحر الأحمر (صور)
الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:17 م
محمد طه
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تفقد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز تصحيح الشهادتين الإبتدائية والإعدادية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأربعاء، وذلك بمعهد بنين الغردقة النموذجى، وذلك للإطمئنان على سير العمل داخل المركز.
ومن جانبه شدد رئيس قطاع المعاهد على ضرورة مراعاة الدقة بالتصحيح والمراجعة، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة أبنائنا نصب أعيننا.
وتابعة عملية التصحيح وتوزيع الدرجات، وتأكد من أعمال المراجعة الفنية والعددية لكل مادة، مناقشا المصححين حول مطابقة التصحيح طبقا لنموذج الإجابة لكل مادة علمية، داعيا لهم بالتوفيق، وأشاد بالجهد المبذول من الجميع.
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