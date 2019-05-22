مقتل وإصابة 19 روسيا في حادث مروري في إيطاليا

أعلنت السفارة الروسية لدى إيطاليا، اليوم الأربعاء، مصرع مواطنة روسية وإصابة 19 آخرين بإصابات طفيفة، في حادث مروري وقع بمدينة توسكانا بإيطاليا.





وصرح مصدر في السفارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للقوائم، أصيب 19 مواطنا روسيا ولقيت امرأة مصرعها، وجاري التحقق من شخصيتها… معظم المصابين إصابتهم طفيفة".





وأضاف أن "مستشفيان استقبلا 33 شخصا، وأربعة منهم رفضوا دخول والبقاء في المستشفى، حيث كانت معظم الإصابات طفيفة".





ووفقا له، من بين الضحايا مواطنين من أرمينيا وكازاخستان وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا وجورجيا ورومانيا.





وفي وقت سابق، قالت السفارة أن هناك 60 راكبا في الحافلة. أربعة منهم في حالة خطيرة.





ووقع الحادث، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة مدينتي مونتيجيوني وباديس على الطريق السريع سيينا — فلورنسا. ويتم التحقق في أسباب الحادثة، ولكن بشكل عام انحرفت الحافلة من الطريق السريع وانقلبت على جانبها الأيمن.