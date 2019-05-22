صحة الوادي الجديد: حصر الخزانات والبرك وأماكن تجمعات القمامة لمكافحة الحشرات

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من وضع خطة لتنظيم عدة حملات مكثفة على أحياء ومركز وقرى المحافظة المختلفة، وذلك لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض خلال فصل الصيف، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





أكدت وكيلة وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، توجيه عدة فرق طبية من مكافحة الإمراض المتوطنة بالتنسيق مع رؤساء الإحياء والمركز والوحدات المحلية فى القرى، لحصر كافة الخزانات الأرضية والبرك وأماكن تجمعات القمامة، وذلك لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض، ناقلات الإمراض، عن طريق رش الرزاز والضباب، والمبيدات، والمصائد، وإنه سوف تتوالى الحملات تباعًا حفاظًا على الصحة العامة.



