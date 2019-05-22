نجمي برشلونة يقرران البقاء مع البلوجرانا

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأنه على الرغم من كثرة الأنباء عن رحيل ثنائي برشلونة الفرنسي صامويل وامتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش إلا أن بقائهم مع الفريق ممكن جداً.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن ثنائي الفريق طلبا من إدارة النادي الكاتلوني البقاء مع الفريق على الرغم من العروض التي قدمت لهم في الفترة الأخيرة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إيفان راكيتيتش تلقى عرض مغري من إنتر ميلان الإيطالي وهناك أندية أخرى مهتمة بضمه وأفادت التقارير بموافقة برشلونة على رحيله.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن صامويل اومتيتي الذي فقد مكانه الأساسي في الفريق في الأشهر الماضية يحظى بإهتمام أندية عديدة على رأسهم مانشستر يونايتد وآرسنال.



