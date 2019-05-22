"دفن المجوهرات ورجع شغله".. التحريات تكشف مفاجآت حول سرقة طبيب شهير بالعجوزة

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توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة، إلى أن الخادم المتهم بسرقة مجوهرات باكثر من 10 ملايين جنيه، عقب ارتكاب السرقة، قام بإخفاء المسروقات ودفنها بجوار منزله، ثم عاد لعمله لعدم إثارة الشك حوله واتهامه بالسرقة.



كان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة مجوهرات، قدرت باكثر من 10 ملايين جنيه، من داخل شقة طبيب شهير، بمنطقة العجوزة، وتبين أن خادم وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من طبيب شهير، مفاده بسرقة مجوهرات خاصة بزوجته المتوفاه، قدر ثمنها باكثر من 10 ملايين جنيه، من داخل شقته، بدائرة القسم.



وإنتقل الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة وسؤال أبناء المبلغ تبين أن الشقة يتردد عليها خادم وخادمة لتنظيفها، وأن المجوهرات المسروقة، كانت متواجدة بمكانها منذ وفاة والدتهم



وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى أن الخادم وراء السرقة.



وبإعداد مأمورية مكبرة لضبطه، تمكن الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وارشد عن مكان إخفائه المسروقات بمنزله، وبضبطها وعرضها على المجني عليه تعرف عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



