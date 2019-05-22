العارضة الصومالية إيمان محمد تتشح بالأسود في ظهور نادر لها

في ظهور نادر لها، شوهدت العارضة الصومالية إيمان محمد عبدالمجيد، وهي تسير في أحد شوارع نيويورك، أمس الثلاثاء.





وكان بالكاد يمكن التعرف على العارضة ذات الـ63 عامًا، والتي تُعرف أيضًا باسم "ديفيد بوي"، حيث اعتمدت إطلالة كاجوال سوداء من رأسها إلى أخمص قدميها أثناء سيرها في "سوهو".





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي ظهور "إيمان" بعد شهر من مرور الذكرى الـ27 لزواجها من الفنان الراحل "ديفيد بوي".





وكما تُظهر الصور، كان يصعب التعرف على "إيمان" بعض الشيء، حيث غطت شعرها بقلنسوة السويت شيرت، بالإضافة إلى ارتدائها نظارات سوداء أيضًا.





جدير بالذكر أنه في 24 أبريل الماضي، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى زواجها الـ27 من الراحل "ديفيد بوي"، شاركت العارضة منشورًا على إنستغرام وقالت: "24 أبريل، حبي للأبد #BowieForever".





وتزوجت "إيمان" من "ديفيد" في 24 أبريل 1992، في حفل خاص في مدينة "لوزان" السويسرية، ثم استقبلا ابنتهما "ليكسي" في عام 2000، قبل أن يحل عام 2016، حيث توفي ديفيد عن عمر يناهز 69 عامًا بعد معركة مع السرطان.





وسابقًا في إحدى المقابلات، قالت إيمان: "أتفهم حزن المعجبين، ولكن الأمر ليس سيان، فهم فقدوا شخصًا يتطلعون إليه ويعتبرونه قدوة، ولكننا فقدنا زوجًا وأبًا".





كما قالت إنها لن تتزوج من بعده أبدًا، وقالت إنها في إحدى المرات، كانت تتحدث مع بعض الأصدقاء وقالت: "زوجي"، فسألوها "هل تقصدين زوجك الراحل؟"، وحينها ردت إيمان: "سيظل ديفيد زوجي دائمًا".





يجدر بالذكر أنه بعد تقاعدها من العمل كعارضة في 1989، أسست "إيمان" ماركتها "إيمان كوزميتكس" لمستحضرات التجميل، والتي تعود عليها حاليًا بـ 25 مليون دولار في العام.



