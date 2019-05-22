الدولار يواصل التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019



سعر الدولار في البنك المركزي

17.25 جنيهًا للشراء

17.39 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.9 جنيهًا للشراء

17 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في بنك مصر

16.9 جنيهًا للشراء

17.07 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.96 جنيهًا للشراء

17.07 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

16.88 جنيهًا للشراء

17.98 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

16.93 جنيهًا للشراء

17.03 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

16.89 جنيهًا للشراء

16.99 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في بنك قناة السويس

16.89 جنيهًا للشراء

16.99 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

17 جنيهًا للشراء

17.09 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.99 جنيهًا للشراء

17.09 جنيهًا للبيع



سعر الدولار في بنك البركة

16.89 جنيهًا للشراء

17.99 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر

16.95 جنيهًا للشراء

17.05 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

16.96 جنيه للشراء

17.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

16.89 جنيه للشراء

16.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك عودة

16.89 جنيه للشراء

17.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك SAIB

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

16.88 جنيه للشراء

16.98 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.96 جنيهًا للشراء17.07 جنيهًا للبيعسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB16.88 جنيهًا للشراء17.98 جنيهًا للبيعسعر الدولار في بنك كريدي أجريكول16.93 جنيهًا للشراء17.03 جنيهًا للبيعسعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي16.89 جنيهًا للشراء16.99 جنيهًا للبيعسعر الدولار في بنك قناة السويس16.89 جنيهًا للشراء16.99 جنيهًا للبيعسعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي17 جنيهًا للشراء17.09 جنيهًا للبيعسعر الدولار في بنك التعمير والإسكان16.99 جنيهًا للشراء17.09 جنيهًا للبيعسعر الدولار في بنك البركة16.89 جنيهًا للشراء17.99 جنيهًا للبيع

تراجع سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء ليواصل مسلسل تراجعه الملحوظ، ولم يسجل ارتفاعا في أى من البنوك، بينما استقر سعره فى البنك المركزي، وسجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 17 جنيهًا، ويقدم البنك التجارى الدولي أقل سعر للبيع بما يعادل 16.98 جنيهًا، لتصبح أسعار صرف الدولار وفقا لأخر تحديث كالتالي: