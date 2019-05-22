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الدولار يواصل التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:08 م
الدولار يواصل التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجع سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء ليواصل مسلسل تراجعه الملحوظ، ولم يسجل ارتفاعا في أى من البنوك، بينما استقر سعره فى البنك المركزي، وسجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 17 جنيهًا، ويقدم البنك التجارى الدولي  أقل سعر للبيع بما يعادل 16.98 جنيهًا، لتصبح أسعار صرف الدولار وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر الدولار في البنك المركزي
17.25 جنيهًا للشراء
17.39 جنيهًا للبيع
 
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.9 جنيهًا للشراء
17 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
16.9 جنيهًا للشراء
17.07 جنيهًا للبيع 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.96 جنيهًا للشراء
17.07 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
16.88 جنيهًا للشراء
17.98 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.93 جنيهًا للشراء
17.03 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
16.89 جنيهًا للشراء
16.99 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.89 جنيهًا للشراء
16.99 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
17 جنيهًا للشراء
17.09 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.99 جنيهًا للشراء
17.09 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
16.89 جنيهًا للشراء
17.99 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر
16.95 جنيهًا للشراء
17.05 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
16.96 جنيه للشراء
17.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
16.89 جنيه للشراء
16.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك عودة
16.89 جنيه للشراء
17.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك SAIB
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد
16.88 جنيه للشراء
16.98 جنيه للبيع


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