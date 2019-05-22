جمعية رعاية الأيتام بالغردقة توزع 600 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمناطق مختلفة (صور)

قامت جمعية رعاية الأيتام بالغردقة اليوم الأربعاء، بتوزيع 600 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من المناطق بمدينة الغردقة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.





ومن جانبه قال حسني الحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالغردقة تم توزيع، 600 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمناطق "قرية الصيادين، زرزارة الجديدة، زرزارة القديمة، منطقة السلام، ومنطقة الملاحة، ومنطقة حفر الباطن" بمدينة الغردقة.





وأضاف الحاوي، إن توزيع كراتين المواد الغذائية يتم طبقا لجدول زمني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 1000 كرتونة حتى الآن.







