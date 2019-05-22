أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي.. ماذا تعرف عن حقل ظهر؟

يعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي، لذا تقدم "الفجر"، أهم المعلومات عن حقل ظهر، وذلك من خلال السطور التالية.





ما هو حقل ظهر؟

حقل غاز ظهر يوجد في منطقة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط أسمها شروق، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد، وظهر أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015 من قبل شركة إيني ENI الايطالية .





ويعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الاسرائيلي، وسوف يبدأ الانتاج منه في ديسمبر 2017 والاحتياطي المؤكد 30 تريليون قدم مكعب.

موقعه

ويبعد حقل الغاز، عن بورسعيد نحو 200 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط، وقد عثرت عليه شركة إيني الإيطالية في منطقة في البحر المتوسط على عمق نحو 1500 متر ، وقد تم حفر البئر إلى عمق 4000 متر في المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط.





وتم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بالكشف فى يناير 2014 بعد فوز إينى بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس، وأعلنت شركة إينى الشريك الأجنبى لـ"بتروبل"عن تحقيق الكشف فى 30 أغسطس 2015، وتم تحقيق الكشف بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، و30 تريليون قدم مكعب من الغاز احتياطيات الكشف تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط.





عمقه

تم حفر البئر فى عمق مياه 1450 متر ووصل إلى عمق 4131 مترا ليخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك حوالى 2000 قدم (تعادل 630 متر) من صخور الحجر الجيرى من عصر الميوسين، والكشف يغطى مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتنمية الكشف حققت زمنا قياسيا، عام ونصف من توقيـع الاتفاقية إلى تحقيق الاكتشاف، 6 أشهر من تحقيق الاكتشاف إلى توقيع عقود التنمية، و28 شهراً من تحقيــق الاكتشــاف إلى بدء الإنتاج، حيث أن تنمية الكشف تستغرق من (6 - 8 سنوات عالميا).





حفر الآبار

تم حفر 6 آبار فى المرحلة الأولى باستثمارات 4 مليارات دولار، و12 مليار دولار استثمارات تنمية الحقل ترتفع لـ16 مليارا طوال فترة المشروع، وبدء الإنتاج المبكر فى ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجياً ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى عام 2019 يتم توجيه كل الكميات المنتجة للسوق المحلى.





فى 30 ديسمبر 2015 عاود حفار سابيم بعد إجراء الصيانة، أعمال حفر ظهر 2، وفى شهر يناير تم بدأ تأسيس شركة بتروشروق لتتولى أعمال تنمية المشروع والأنشطة المتعلقة.





بينما فى يوم 21 فبراير الماضى، بعد مرور 6 شهور على تحقيق الكشف وعامين على توقيع الاتفاقية تم اعتماد عقد التنمية لشركة أيوك المملوكة بالكامل لـ إينى الإيطالية، كما تم تكوين شركة بتروشروق للبترول وهى شركة مشتركة.





وبعد مرور شهرين على بدء أعمال الحفر فى 30 أغسطس أعلنت إينى نجاح الاختبارات الأولى للإنتاج من بئر "ظهر 2" التقيمى، وبدء أعمال حفر البئر الثالث فى شهر مارس الماضى.





معالجة الغاز

كما أنه فى شهر مارس بدأت شركة بتروجيت وإنبى تولى أعمال إنشاء المحطة البرية لمعالجة الغاز المنتج من حقل ظهر على البحر المتوسط فى محافظة بورسعيد، وفى 23 أبريل الماضى تم بدء حفر البئر الرابع، وبعد شهرين من حفر البئر الرابع انتقل الحفار سايبم 10000 للبدء فى حفر البئر الخامس.



