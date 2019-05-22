شاهد.. أجرأ تصريحات النجوم مع عايشة عثمان في "عايشة شو" (فيديو)

خلال 15 يوم في الموسم الرمضاني، استضافت الإعلامية عايشة عثمان في برنامجها عايشة شو العديد من المشاهير ونجوم الفن في حوارات نارية، لتكشف الأسرار وتطرح العديد من القضايا، وتخوض في حياتهم الفنية والاجتماعية، لتصرّح غادة عبد الرازق بعدد أزواجها، وتحكي أصالة عن خلافاتها مع أنغام، والأغاني التي رفضتها كارول سماحة وحققت نجاحًا كبيرًا، وتفاصيل كثيرة عن النجم القدير محمد صبحي، أمير كرارة وشمس الكويتية.

عايشة عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشة"، بجانب برنامج "مع عايشة" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية.

كما قامت عايشة بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.