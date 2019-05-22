مسلسلات رمضان 2019.. هل تصدق دينا الشربيني أن شقيقتها على قيد الحياة في زي الشمس؟!

رغم تظاهرها بالعكس، ولكن من الواضح أن نور "دينا الشربيني" صدّقت سيف "أحمد مالك" المتهم بقتل شقيقتها فريدة "ريهام عبدالغفور"، بدأت البحث عن خيوط توصلها إلى شقيقتها، بعد إيمانها التام أنها مازالت على قيد الحياة، واتضح ذلك من خلال اطمئنانها على وجود البلطو الأحمر في حقيبتها، وبحثها عن رباب خطيبة سيف، كما بدأت نور الاهتمام أكثر لأبناء فريدة، وتحاول الاقتراب منهم وجذبهم نحوها، حتى تعوضهم عن غياب دور والدتهم.

وعلى حسابه الرسمي بـانستجرام، عبّر حمادة إسماعيل مالك شركة DSmedia وصديق مقرّب عمرو دياب عن إعجابه بمسلسل زي الشمس وأداء بطلته دينا الشربيني وكتب "ألف مبروك يا دوندون.. مسلسل جامد وأداء عالمي"، كما كتب المنتج محمد محمود عبدالعزيز على حسابه الرسمي بـفيسبوك "ديناا لشربيني، مبروك علينا ممثلة شاطرة ومبروك عليكي نجاحك.. افرحي واتمتعي بنجاحك".

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBCمصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا،وعلىMBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبدالغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.