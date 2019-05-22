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نشرته الجريدة الرسمية.. قرار جديد من المالية بشأن ضرائب الدخل

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:42 م
نشرته الجريدة الرسمية.. قرار جديد من المالية بشأن ضرائب الدخل
محمد معيط - وزير المالية
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزير المالية، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذي يتعلق بضرائب الدخل على عوائد السندات وأذون الخزانة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتضمنت هذه التعديلات تعديلًا في طريقة احتساب ضرائب الدخل على البنوك فيما يتعلق بعوائد السندات وأذون الخزانة.
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