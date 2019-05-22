نشرته الجريدة الرسمية.. قرار جديد من المالية بشأن ضرائب الدخل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزير المالية، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذي يتعلق بضرائب الدخل على عوائد السندات وأذون الخزانة.



