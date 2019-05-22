تعرف على نظام تشغيل "هواوي" البديل لـ"آندرويد"

طورت هواوي نظام تشغيل لهواتفها الذكية في حال وجود أي مواجهات محتملة مع الولايات المتحدة، وأطلقت عليه اسم "هونج منج" HongMeng، وفقا لما أعلنه ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي.





"هونج منج"، هو نظام تشغيل خاص بهواوي بكفاءة تُضاهي IOS و Android وكُشف سابقا عن صورة له بصيغة PowerPoint، مصدرها جامعة في شانغهاي، حيث تنوي "هواوي" استخدامه بعد إعلان شركة ألفابيت المالكة لجوجل العالمية إيقاف التحديثات الجديدة من آندرويد على هواتف "هواوي" بعد 9 أغسطس المقبل.



