"حلاق السعادة".. مبادرة لشاب مصر يركب شعر مستعار للأطفال مرضى السرطان مجاناً على نجوم fm

تلقى الاعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه "رمضان الخير" عبر اثير راديو "نجوم fm"، اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من سامح سلام "حلاق السعادة" الذى قام بإطلاق مبادره للخير حيث يقوم بتركيب الشعر المستعار للأطفال مرضى السرطان مجانا لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأضاف سامح: "انه بدأ الفكرة لما شاف فيديو على الفيسبوك لطفل فى بلد اجنبية عنده سرطان وشعره كله وقع والكوافير بيركب شعر مستعار وكان الطفل سعيد جدا بالشعر المستعار، وبدأ من وقتها سامح انه يكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك انه مستعد يركب بروكة لكل طفل مريض سرطان مجانا".

وتابع: "بعدها نزل مستشفى 57357 عشان يشوف الأطفال هناك ويحاول ينفذ الفكرة وبالفعل عمل كدة وبدأ يركب الشعر المستعار لأطفال كتير هناك وحس انه بيعمل حاجة حلوة للأطفال دى لانهم بيحسوا بالسعادة والفرح من خلال ظهور شعرهم من جديد بعد ان تم القضاء عليه من العلاج الكيماوى".