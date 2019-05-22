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نجم ريال مدريد يحسم الجدل حول مستقبله

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:54 م
نجم ريال مدريد يحسم الجدل حول مستقبله
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حسم سيرجيو ريجيلون، ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، الجدل حول مستقبله مع النادي الملكي بالفترة المقبلة. 

وقال ريجيلون لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية: أريد البقاء في ريال مدريد ومرتبط بعقد مع النادي الملكي.

وتابع اللاعب: سأقاتل للبقاء في صفوف ريال مدريد وأنا سعيد للغاية باللعب في صفوف الفريق الملكي.

وارتبط ريجيلون بالرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لرغبة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي في إعارته في الموسم المقبل مع بقاء مارسيلو وضمن ظهير أيسر جديد
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