عمرو سعد يتابع ردود فعل "بركة" وينتظر "حملة فرعون"

انتعاشة فنية كبيرة يعيشها النجم عمرو سعد، حيث يعرض له حاليًا مسلسل "بركة" ويتابع ردود الفعل عليه، حيث أشاد عدد كبير من النقاد والكتاب به منهم خيرية البشلاوى، ومحمود عبد الشكور، والروائى عبد الصبور بدر، والمفكر كمال زاخر، وغيرهم.





وينتظر عمرو سعد عرض فيلمه "حملة فرعون"، فى سباق موسم عيد الفطر، لينافس به مع الأفلام التى تقرر نزولها مثل "كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، إنتاج تامر مرسى، و"الممر" بطولة أحمد عز إخراج شريف عرفة، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإنتاج أحمد السبكى.





أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكى الفيلم الشهير العظماء السبعة، ويشارك فى بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.