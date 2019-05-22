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عاجل.. "التعليم" تصدر قرارا بشأن امتحانات أولى ثانوي غدًا بسبب الطقس الحار

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:51 م
عاجل.. التعليم تصدر قرارا بشأن امتحانات أولى ثانوي غدًا بسبب الطقس الحار
صورة أرشيفية
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ريم محمود
 
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو 2015 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، وذلك من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

جاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس 23 مايو 2019.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
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المزيد عن: طلاب المدارس الحكومية درجات الحرارة الطقس الحار التعليم أخبار مصر
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