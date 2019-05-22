مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض "الزوجة 18"

يعرض مسلسل "الزوجة 18" للفنان حسن الرداد، فى شهر رمضان الحالي على شاشة "النهار"، في تمام الساعة 9 مساًء.





يشارك في بطولة مسلسل "الزوجة 18" حسن الرداد، سلوى خطاب، محمود البزاوي، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، وإيناس كامل، وغيرهم، من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.



