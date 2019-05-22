مجلس جامعة بني سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

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كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلستة رقم 171 المنعقدة، اليوم، العاملين المحالين للمعاش تقديرًا لما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم بالجامعة.



وأكد رئيس الجامعة، بأن الهيكل الإدارى يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، الذى يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، مما يؤدى إلى رفع الجامعة إلى مكانة عالية بين الجامعات، ومنحهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية الجامعة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس الموقر.



وأكد الدكتور منصور ان الجامعة لا تدخر جهدا فى دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح،والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية الجامعة، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة، بما يصب فى مصلحة العمل حيث تم تكريم العاملين بالجامعة المحالين للمعاش خلال مايو الجارى وهم:



1- ليلى خليل إبراهيم كبير اخصائيين تغذية وتدبير منزلي إدارة الجامعة.

2- ماري حنا غبور جرجس كبير كتاب كلية الصيدلة.

3- محسن أحمد إسماعيل اولى حرفي كلية تعليم صناعي 2017م.

4- سمية عزت كردي الجبالي كبير اخصائيين تنمية إدارية كلية تعليم صناعي.

5- مصطفى عبد العزيز حمزة كاتب أول كلية التربية.

6- سمية حمدان أحمد قاعود كبير اخصائيين شئون مالية إدارة الجامعة.

7- نبيل بديع شاكر ميخائيل أولى تغذية زراعة وتغذية المدن الجامعية.

8- سلوى فتحي إسرائيل غبريال مدير عام إدارة عليا إدارة الجامعة.

9- حسام الدين شاكر محمد كبير اخصائيين تغذية وتدبير منزلي مدير دار الضيافة.

10- سعد سليمان عبد الفتاح كبير اخصائيين تنمية إدارية كلية سياحة وفنادق.

