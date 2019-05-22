برشلونة يحسم مصير حارسه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة حسم مصير حارس مرمى الفريق الهولندي جاسبر سيلسين في الميركاتو الصيفي.





وكان سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة قد طلب من إدارة النادي الرحيل بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي لنادي بنفيكا البرتغالي للحصول على فرصة المشاركة.





وبالرغم من موافقة سيلسين على عرض نادي بنفيكا إلا أن مطالب برشلونة المادية قد تعيق الصفقة بعدما طلب النادي الكتالوني 25 مليون يورو.



