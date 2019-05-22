القبض على سائق لاتهامه بالاستيلاء على مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول في بنها

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ألقت مباحث القليوبية،القبض على سائق، وتكثف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول باحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية يفيد أنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدب إلى عزبتب "الرمالب والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.





وقامت القوة بتتبع خط سير السيارتين، وتبين قيام قائدي السيارتين بتوصيل 2 خرطوم من خط أنابيب البترول المار بالطريق الزراعي ما بين العزبتين، مثبت عليه 2 محبس.





وتمكنت القوات من ضبط السيارتين وقائد إحداهما 27 سنة، وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات، وبحوزته بندقية آلية، وبخزينتها 25 طلقة، وتمكن قائد السيارة الثانية من الهرب.





وبمواجهته اعترف بسرقة المواد البترولية بالإشتراك مع المتهم الهارب مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في عدد من القضايا السرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح، وتم ضبط 2 خرطوم طول كل منهما 6 متر مثبت بأحدهما محبس والآخر مثبت على خط أنابيب البترول، و250 لتر من المواد البترولية داخل تنك إحدى السيارتين.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط الهارب، وتولت النيابة التحقيق.





