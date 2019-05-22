تيريزا ماي: إعلان اتفاق "بريكست" المعدل يوم الجمعة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء، أن الاتفاق المعدل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سينشر يوم الجمعة المقبلة.

وعرضت ماي على البرلمان تصويتا لإجراء استفتاء جديد بشأن اتفاق بريكست، معتبرة أن عدم التوصل لاتفاق يعني الذهاب لانتخابات واستفتاء جديدين.

وقالت إنها عرضت على البرلمان اتفاقا جديدا حول بريكست للخروج من الطريق المسدود، موضحة أن الاتفاق الجديد ينطوي على تغييرات مهمة لبريطانيا.

وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية من إيقاف البرلمان الأوروبي للخروج البريطاني، مؤكدة أن "على الجميع تحمل المسؤولية بشأن بريكست وإنهاء الجدل بشأنه".

ووصفت مواصلة الخلاف بشأن اتفاق الانفصال البريطاني بأنه مجازفة "بضياع فرصة كبيرة تعد بمستقبل أفضل لبريطانيا".