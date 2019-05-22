نسمة محجوب في أمسية رمضانية بالأوبرا.. الجمعة

تتوالى الأمسيات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح المكشوف، حيث تقدم الفنانة نسمة محجوب حفلا فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 24 مايو، تشدو خلاله بباقة مميزة من المؤلفات العربية منها ألف ليلة وليلة , بالعكس , أحسن ناس وبانوراما فيروز , إلى جانب عدد من الاعمال الغربية منها سواي بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها حب اخوات , قلبي ، حرة فيه وهتقولى إيه.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب , ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات , وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو , جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لإكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنياً واسعا .