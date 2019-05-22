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السبت.. أمسية للشيخ ياسين التهامي بالأوبرا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:32 م
السبت.. أمسية للشيخ ياسين التهامي بالأوبرا
ياسين التهامي
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أحمد رمضان متولي
 
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المنشد الشهير الشيخ ياسين التهامى يحيى امسية رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت 25 مايو، يقدم خلالها مختارات من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

 

وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية مؤكدا ان الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقة كما انه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى القاء الضوء على مجموعات نادرة من الاعمال والقصائد الصوفية التراثية .

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