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حسن الرداد: أشاهد مسلسل "سوبر ميرو" قبل مسلسلي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:29 م
حسن الرداد: أشاهد مسلسل سوبر ميرو قبل مسلسلي
حسن الرداد وإيمي
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أحمد رمضان متولي
 
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قال الفنان حسن الرداد، إنه يتابع هو وزوجته الفنانة ايمى سمير غانم مسلسلها "سوبر ميرو" أولا ثم مسلسل "الزوجة ١٨" ومتابعة ردود الفعل من جانب الجماهير والنقاد وعلي صفحات التواصل والتليفزيون.

 

وأضاف الرداد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه "رمضان الخير" المذاع على راديو نجوم fm، انه قام بتهنئة ايمى على مسلسلها هذا العام و أيضا دنيا سمير غانم على مسلسلها الجديدة، مؤكداً أن الأسرة بفضل الله تعيش توهج فنى وحالة فنية خاصة.

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