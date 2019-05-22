دعاء النبي عند اشتداد الحر

نشرت دار الإفتاء المصرية في بيان لها عبر صفحتها الفيسبوك دعاء الحر الشديد بعدما حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل وشهدت البلاد أمس واليوم موجة حارة لم نراها من قبل، وعن أفضل دعاء يمكن ترديده في الحر ما يلي:





"اللهم أجرني من حر جهنم"





وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض , فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك, وإني أشهدك أني قد أجرته.