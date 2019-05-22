ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دعاء النبي عند اشتداد الحر

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:20 م
دعاء النبي عند اشتداد الحر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نشرت دار الإفتاء المصرية في بيان لها عبر صفحتها الفيسبوك دعاء الحر الشديد بعدما حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل وشهدت البلاد أمس واليوم موجة حارة لم نراها من قبل، وعن أفضل دعاء يمكن ترديده في الحر ما يلي:

"اللهم أجرني من حر جهنم"

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض , فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك, وإني أشهدك أني قد أجرته.
Advertisements
المزيد عن: دعاء النبي في الحر دعاء الحر الشديد اليوم دعاء الحر الشديد دعاء الحر حالة الطقس يوم الخميس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي