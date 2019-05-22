اختراعات المسابقات.. الزمالك يواجه الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو
الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:22 م
الفجر الرياضي
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كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن إمكانية لعب فريق الزمالك مع حرس الحدود أو الجونة يوم 3 من شهر يونيو المقبل.
وأعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير من مسابقة
الدوري المصري والتي جاء فيها إمكانية لعب الزمالك مع حرس الحدود أو الجونة يوم 3
يونيو وسيتم تحديد أدهما عقب مباراتيهما مع بيراميدز والإسماعيلي.
وتجاهلت لجنة المسابقات تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي سيتم إقامتها غالبًا بعد أمم إفريقيا 2019.
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