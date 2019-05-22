مفاجآت في قائمة ألمانيا استعدادا لتصفيات اليورو

أعلن يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني عن قائمة تضم 21 لاعبا لمواجهتي بيلاروسيا واستونيا في يومي 8 و11 من شهر يونيو المقبل ضمن تصفيات يورو 2020





لمم يتواجد مارك تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة في قائمة المانشافت بسبب إصابته في الركبة بينما توني كروس، لاعب ريال مدريد غاب لمشاكل عضلية بينما الأيام المقبلة سوف تحدد جاهزية مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ الذي عانى في الفترة الماضية من مشاكل في الفخذ.





وجاءت قائمة المنتخب الألماني على النحو التالي:





حراسة المرمى: بيرند لينو، مانويل نوير، كيفين تراب





الدفاع: ماتياس جينتر، مارسيل هالستين برج، لوكاس كوليسترامين، جوناس هيكتور، تيلو كيرير، نيكو سولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس زوله، جوناثان تاه.



