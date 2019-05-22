استعدادًا للمونديال.. "الأخضر الشاب" يبدأ أول تدريباته في بولندا
الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:08 م
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افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته في مدينة غدانسك البولندية استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى مساء اليوم على ملعب "غرونفالسكا" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، التي عمد من خلالها إلى تطبيق تمرين البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية.
ويواصل "الأخضر" الشاب غدًا الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا السبت المقبل في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.
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