فنان عربي شهير عن نجاح مسلسله: نسب المشاهدة لا تعنيني
الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:07 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
عبر الممثل باسم مغنية عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي يحققها دوره في مسلسل "أسود" مؤكدا أن نسب المشاهدة لم تعنه يوما فالعام الماضي تصدّر مسلسله نسبة المشاهدة "كل الحب كل الغرام" وأيضا مسلسل "تانغو" ورغم ذلك لا يتابع نسب المشاهدة لأنها ليست الأساس بل المضمون هو الأهم وكذلك الأمر بالنسة لهذا العام في "أسود".
باسم أكد أنه سيسافر لأيام قليلة إلى اليونان ليعود ويشارك ببعض الإطلالات التلفزيونية وأيضا في سحور وإفطارات.
مسلسل "أسود" من بطولة ورد الخال، باسم مغنية، داليدا خليل، وفاء طربيه، ألكو داوود، إلياس الزايك، من كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج سمير حبشي.
Advertisements
- نجاح ساحق لمسلسل "الشقيقتان" والحلقة الأخيرة غدًا
- زوج ورد الخال يرافقها خلال إجازتها بتونس (صور)
- ننشر الخريطة البرامجية الدرامية لقناتي الـ"LBCI" والـ"LDC" في رمضان (صور)
- شاهد.. برومو مسلسل "ثورة الفلاحين" (فيديو)
- باسم مغنيه يتعاقد على مسلسل في رمضان المقبل
- "الفجر الفني" ينشر خريطة برامج ومسلسلات الـ"LBCI" والـ"LDC" في رمضان
- داليدا خليل تتعرض للخطف.. وهذه الفدية المطلوبة
- باسم مغنية: 99% من الأصداء حول "أسود" إيجابية