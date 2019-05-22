ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فنان عربي شهير عن نجاح مسلسله: نسب المشاهدة لا تعنيني

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:07 م
فنان عربي شهير عن نجاح مسلسله: نسب المشاهدة لا تعنيني
فنان شهير
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
عبر الممثل ​باسم مغنية​ عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي يحققها دوره في مسلسل "أسود" مؤكدا أن نسب المشاهدة لم تعنه يوما فالعام الماضي تصدّر مسلسله نسبة المشاهدة "كل الحب كل الغرام" وأيضا مسلسل "تانغو" ورغم ذلك لا يتابع نسب المشاهدة لأنها ليست الأساس بل المضمون هو الأهم وكذلك الأمر بالنسة لهذا العام في "أسود".

باسم أكد أنه سيسافر لأيام قليلة إلى اليونان ليعود ويشارك ببعض الإطلالات التلفزيونية وأيضا في سحور وإفطارات.

مسلسل "أسود" من بطولة ورد الخال، باسم مغنية، داليدا خليل، وفاء طربيه، ألكو داوود، إلياس الزايك، من كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج سمير حبشي.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان فنان عربي شهير شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي