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انتظام سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:10 م
انتظام سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة
صورة أرشيفية
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 541 ألف و 311 طن و 257 كيلو قمح منذ إنطلاق موسم حصاد وحتى مساء أمس.

أوضح محافظ الشرقية أنة تم الانتهاء من تجهيز ٥١ صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد ١٢نقطة تجميع بالإضافة إلي ٤نقط تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي ، مؤكداً أنه تم إعداد خطة متكاملة موضحا بها مساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الاقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لاحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ علي المحصول من الإهدار والتلف مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحاً هذا العام تبلغ ٣٨٩ ألف و ٦٩٠ فدان.
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