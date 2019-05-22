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قائد أركان الجيش الجزائري: لا يوجد لدينا أي طموحات سياسية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:07 م
قائد أركان الجيش الجزائري: لا يوجد لدينا أي طموحات سياسية
رئيس أركان الجيش الجزائري
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وكالات
 
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نفى رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح، وجود طموحات سياسية للجيش في حكم البلاد، وذلك بعد أن تصاعدت المطالبات من قوى سياسية ونقابية برفع يد الجيش عن التدخل في الشؤون السياسية في البلاد، التي تشهد حراكا شعبيا غير مسبوق.

                  

ونقل تلفزيون النهار الجزائري عن قائد الجيش قوله، خلال زيارته الناحية العسكرية الرابعة بالأغواط وبسكرة: "ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا"، مضيفا "أجدد تعهدي الشخصي الذي لن أحيد عنه أبدا في المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق ومؤسسات الدولة وقطاع العدالة".

 

وشدد صالح "على أهمية مواصلة عملية التطهير برغم مقاومة أصحاب المصالح قائلا: " أبواق العصابة وأتباعها تحاول تمييع المسعى النبيل، من خلال تغليط الرأي العام بالإدعاء أن محاسبة الفاسدين ليست بالأولوية، إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد يتولى محاسبة هؤلاء المفسدين".

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