الحكومة: اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بقدرة ٢٠٠٠ ميجا وات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء المصرية وشركة يورو افريكا انتر كونتقور لربط ونقل الكهربائي بين مصر و قبرص واليونان.





ووقع الاتفاقية رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس التنفيذي لشركة القبرصية.

ومن جانبه قال وزير الكهرباء إن هذه الاتفاقية اطارية لتبادل القدرات الكهربائية بقدرة ٢٠٠٠ ميجاوات لافتا ان الدراسات سوف تنتهي خلال عام.



