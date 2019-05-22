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الحكومة: اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بقدرة ٢٠٠٠ ميجا وات

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:09 م
الحكومة: اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بقدرة ٢٠٠٠ ميجا وات
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء المصرية وشركة يورو افريكا انتر كونتقور لربط ونقل الكهربائي بين مصر و قبرص واليونان.

ووقع الاتفاقية رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس التنفيذي لشركة القبرصية.
 
ومن جانبه قال وزير الكهرباء إن هذه الاتفاقية اطارية لتبادل القدرات الكهربائية بقدرة ٢٠٠٠ ميجاوات لافتا ان الدراسات سوف تنتهي خلال عام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن هذه الاتفاقية في إطار ما تتمتع به مصر من منظومة عالية لربط العالمية مشيرا إلى أن قدرة مصر الكهربائية عالية كما أن مصر لديها ربط كهربائي مع الأردن وليبيا والسودان.
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