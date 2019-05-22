وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لتطوير الحضانات

تشهد غادة والي وزيرة لتضامن الاجتماعي، غدا الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، ويهدف إلى التعاون بين الطرفين لتوفير تمويل لإنشاء حضانات جديده وتطوير الحضانات القائمة ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة وإتاحة فرص عمل جديدة للحد من البطالة.



