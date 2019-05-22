محافظ القليوبية يوجه التعليم برفع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان والاستراحات

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طالب الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على إستعدادات المديرية لإمتحانات آخر العام لطلبة الثانوية العامة العامة وتجهيز اللجان وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة أبنائنا الطلاب.



كما طالب المحافظ خلال كلمته في جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية،واللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع أي إشغالات بجوار بوابات وأسوار المدارس خلال فترة إمتحانات الثانوية العامة على مدار العام والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان.





