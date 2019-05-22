محمد علي يعلن عن مشروعه الضخم في برشلونة الشهر المقبل (صور)

كشف الفنان محمد علي، عن نيته الإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مشروع عالمى يخطط له في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الشهر المقبل.

ونشر محمد على صورا على صفحته الشخصية صور تجمعه بفريق العمل أثناء بعض المناقشات وكتب: "أحلى تيم أملاك بيصبح على احلى ناس فى الدنيا... وإن شاء الله الشهر القادم إعلان أول مشروع عالمى لمجموعة أملاك برشلونة ..وتبقى خلصانه بشياكه ...وعلى نيتكم ترزقون... وده هيبقى أول رد من الفرعون المصرى فعلاً وليس كلاماً... انتظروا المفاجاءه العالميه وليست المحليه إلى العالميه بسرعه الصاروخ" .

يذكر أن محمد على يعيش حاليا في مدينة برشلونة الإسبانية بعدما وقع بروتوكول تعاون مع كبرى شركات التصميم العقارى في مدينة برشلونة الإسبانية لعمل دراسة لتنفيذ أحد المشروعات البنائية العملاقة في إقليم كتالونيا.

كما يستعد الفنان محمد علي لتصوير فيلم عالمي بعنوان "الفرعون المصري" إنتاج مشترك "مصري إسباني"، وتدور أحداثه في قالب أكشن ومن المقرر تصوير معظم مشاهده في إسبانيا، بالاضافة إلى تنفيذ الجرافيك عبر كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في أوروبا.