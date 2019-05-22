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عبد الفتاح يشيد بنجاح التحكيم المصري إفريقيا وعالميا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:57 م
عبد الفتاح يشيد بنجاح التحكيم المصري إفريقيا وعالميا
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علي نبوي
 
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أبدى عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام سعادته البالغة بالنجاحات التي يحققها التحكيم المصري على المستوى الدولي بعد اختيار هاني العراقي للتحكيم في كأس العالم للكرة الشاطئية في سبتمبر القادم، وهو سيشارك أيضا في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالرأس الأخضر.

وكذلك اختيار جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال لكأس العالم للشباب حيث يشارك أبو الرجال في المباراة الافتتاحية بين هولندا وكولومبيا.

ويدير جريشة نهائي دوري أبطال إفريقيا بي الوداد المغربي والترجي التونسي، وهذا أكبر رد على المشككين في مستوى التحكيم المصري.
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