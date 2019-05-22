عبد الفتاح يشيد بنجاح التحكيم المصري إفريقيا وعالميا

أبدى عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام سعادته البالغة بالنجاحات التي يحققها التحكيم المصري على المستوى الدولي بعد اختيار هاني العراقي للتحكيم في كأس العالم للكرة الشاطئية في سبتمبر القادم، وهو سيشارك أيضا في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالرأس الأخضر.





وكذلك اختيار جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال لكأس العالم للشباب حيث يشارك أبو الرجال في المباراة الافتتاحية بين هولندا وكولومبيا.



