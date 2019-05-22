"الأرصاد" تكشف سبب الموجة الحارة.. وموعد انكسارها

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ما نشهده في الأحوال الجوية من سمات النصف الثاني من فصل الربيع الذي يمتاز بارتفاع درجات الحرارة، إلا أن نسبة الرطوبة تكون أقل من فصل الصيف مما يقلل من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.





وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الموجة الحارة التي نشهدها لكوننا متأثرين بمنخفض قادم من الصحراء الشرقية ناحية الجزيرة العربية، مشيرًا إلى أن ذروة الموجة الحارة غدًا الخميس حيث تصل درجة الحرارة 45 درجة على القاهرة وجنوب البلاد.



