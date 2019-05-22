محافظ كفرالشيخ: ضبط مكتبين غير مرخصين لبيع الأدوية البيطرية في مطوبس

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تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنشطة مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطري ومدير عام الإدارة العامة للمجازر، بالمرور على مكاتب بيع وتداول الأدوية البيطرية والعيادات البيطرية بمركز بمطوبس، حيث تمكنت اللجنة المكونة من الدكتور على محمد فتيانى، مدير إدارة مطوبس، والدكتور هنداوى هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة مطوبس، ايمان احمد النحراوى، نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس، من ضبط مكتبين غير مرخصين لبيع وتداول الأدوية البيطرية تضمنت " تحرير محضر رقم (7891) جنح مركز مطوبس لـ"ح.ا.ا" لعدم ترخيص المكتب البيطرى، كما تم تحرير محضر رقم (7892) جنح مركز مطوبس لـ"ا.ح.ع" لعدم ترخيص المكتب البيطرى "، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر لمدير عام الطب البيطري ومدير عام الإدارة العامة للمجازر، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.