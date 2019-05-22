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طبيب الرئيس العراقي الأسبق موقوف في لبنان.. ومكتبه ينفي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:47 م
طبيب الرئيس العراقي الأسبق موقوف في لبنان.. ومكتبه ينفي
نجم الدين كريم
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وكالات
 
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أوقف جهاز الأمن العام اللبناني - بناءً على إشارة الإنتربول الدولي - محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، في مطار بيروت الدولي أثناء توجهه إلى النمسا.

 

وأكدت مصادر أمنية لموقع قناة العربية نت، الأربعاء، أن نجم الدين كريم سُحب منه جواز سفره، بعدما تم توقيفه في المطار، وهو موقوف الآن لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت.

 

وكان محافظ كركوك السابق يشغل منصب الطبيب الخاص للرئيس العراقي الأسبق، جلال طالباني.

 

وفي حين لم تُعرف بعد أسباب عملية إلقاء القبض على نجم الدين كريم، رجحت المعلومات أن يكون توقيفه جاء بناء على مذكرة إلقاء قبض صادرة من القضاء العراقي بتهم فساد.

 

يذكر أن مكتب محافظ كركوك السابق، كان نفى اعتقاله في مطار بيروت الدولي، واصفاً ما تم تداوله بالإشاعات والأخبار غير الصحيحة.

 

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المزيد عن: نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق لبنان طبيب الرئيس العراقي الأسبق
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