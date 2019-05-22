تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا وصندوق دعم التعليم
الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:47 م
يحيى حلمي
Advertisements
Advertisements
خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
وأكد وزير الأوقاف على أن تخصيص تلك المبالغ إنما يأتي فى إطار الدور الاجتماعي للوزارة، وجهودها فى خدمة المجتمع، واتساقاً مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.
Advertisements
- تفاصيل بروتوكول توصيل الصرف الصحي لمليون أسرة أولى بالرعاية بالمحافظات
- الحكومة: رفع مخصصات القرض الحسن من 24 مليون إلى 56
- "الأوقاف" تخصيص 9 ملايين و300 ألف جنيه كمساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية
- الأوقاف تخصص 100 مليون جنيه لتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية
- رئيس "إسكان النواب": وزارات الإسكان والأوقاف والتضامن نجحت في تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس
- "الأوقاف": إنشاء صندوق استثماري لدعم التعليم بـ50 مليون جنيه
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال لبرنامج "سكن كريم"
- وزير الأوقاف يكشف عن دور الوزارة في مساندة الأسر الأكثر احتياجا
- الأوقاف تنفي خسارة 60 مليار جنيه: نحقق ريعا سنويًّا مليار ومائتي مليون جنيه
- وزير الأوقاف يعتمد ٥٠ مليون جنيه جديدة لمشروع سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية