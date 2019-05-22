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تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا وصندوق دعم التعليم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:47 م
تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا وصندوق دعم التعليم
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وأكد وزير الأوقاف على أن تخصيص تلك المبالغ إنما يأتي فى إطار الدور الاجتماعي للوزارة، وجهودها فى خدمة المجتمع، واتساقاً مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.

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المزيد عن: وزير الأوقاف الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور محمد مختار جمعة اجتماع مجلس الوزراء
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