بداية تونسية لليالي العربية بالأوبرا المصرية.. و"الهلباوي" بين الإنشاد والطرب على المسرح المكشوف (صور)

أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أولى احتفالات الدول العربية والإسلامية بشهر رمضان علي ارض مصر وجاءت البداية تونسية وبحضور السفير نجيب المنيف، حيث أحيت المطربة روضة عبد الله بمصاحبة مجموعتها الموسيقية حفلا على المسرح الصغير نقلت خلاله مشاهد من فنون وثقافة بلادها وتغنت بـ جمل يهدر ، يا شبابة الى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها اللى فات ، انا دنه ، ساعات ، علاش وانادى انادى ، وابرزت قدرات صوتها العذب باداء رائعة ام كلثوم الف ليلة وليلة التى اطربت بها الجمهور ونالت فى ختامها تقديراً كبيراً منهم.

وبالتزامن وعلى المسرح المكشوف ارتحل المنشد على الهلباوى فى جولة بين الاعمال الدينية الشهيرة ومؤلفات الموسيقى العربية حيث قدم رقت عيناه شوقا ، كل من يفهم عني ما اقول ، مولاي ، السلام عليك ، ابعت لى جواب ، وحياتك يا حبيبي ، كما قدم من ابداعاته الخاصة التى نجحت فى جذب الجمهور منها علي اي وضع ، مرسال لحبيبتي وليلي طال .

الجدير بالذكر أن الأوبرا اعتادت تنظيم برنامج حافل خلال شهر رمضان يضم الون فنية متميزة الى جانب ليالى عربية واسلامية تحتفل خلالها الدول بالشهر المبارك فى مصر.