لتعطل التروسيكل..عاطل يطعن ميكانيكي بـ "مطواة" في قليوب

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طعن عاطل ميكانيكي عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" بسبب تعطيل تروسيكل خاصية عقب إصلاحه بفترة قصيرة بقليوب.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى بوصول المدعو عماد ا س سن 28 ميكانيكى دراجات ناريه ومقيم– قليوب البلد دائرة القسم مصاب جرح وخذى بالفخذ الأيمن حوالى 3 سم وآخر بالفخذ الأيسر حوالى 1 سم وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.





على الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبسؤال والدة المصاب المدعوه ا ا م سن 52 ربة منزل إتهمت المدعو خليفه م خ سن 35 عاطل شهرته محمد عيسى مسجل فئه أ بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض " مطواه " محدثًا إصابته بسبب الخلاف على إصلاح مركبة التروسيكل الخاصه بالمتهم.







تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم مصاب جرح بالوجه من الجهه اليسرى وآخر بالذراع الأيسر وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.





وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعه وأضاف بقيامه بإصلاح مركبة التروسيكل خاصته لدى المجنى عليه إلا أنه تعطل مره أخرى ولدى إعادته له حدثت بينهما مشاده كلاميه تطورت لمشاجره تعدى خلالها كلًا منهما على الآخر بالضرب محدثًا ما به من إصابات.





تحرر عن ذلك المحضر رقم3533 جنح قسم شرطة قليوبلسنة 2019م وجارى العرض على النيابة.





