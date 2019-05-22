القوى العاملة: تعيين 2392 باحثًا عن العمل منهم 55 معاقًا بالقليوبية‎

بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2392 معينا، منهم 55 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص.





وذلك من 6350 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 43 فرصة عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 12 معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص .





وفي نفس السياق تابع فتحي دسوقي وكيل الوزارة، مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية ، قائلا: إنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 115 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 22 مؤهلات عليا، و58 متوسطة، و9 فوق المتوسطة، و26 بدون مؤهل.





وأشار دسوقي إلي أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 15 ألفا و224 عاملا، وقد بلغ عدد المستفيدين من الرعاية خلال الشهر .





كما تم التفتيش علي 770 منشأة في مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ 247 منشأة ، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وتم إجراء التفتيش علي 390 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التي حرر لها محاضر 171 محضرا.





وتابع في مجال المرأة والتفتيش علي عمل الطفل تم التفتيش على 38 منشأة وجاءت 13 مستوفاة، وتم إنذار 25 منشأة مخالفة لقانون العمل والطفل في هذا المجال، كما تم عقد 8 ندوات لتوعية العاملات في مجال تنظيم الأسرة.





وبلغت الشكاوي العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 172 شكوي، تم تسوية 16 منها وديا ، وإحالة 41 للقضاء، و30 شكوي لمكاتب التفتيش، وحفظ 28 شكوي، ومازالت 57 شكوي تحت البحث والدراسة .



