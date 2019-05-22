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اليمن.. ميليشيات الحوثي تفجر جسورا وطرقا في الضالع

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:43 م
اليمن.. ميليشيات الحوثي تفجر جسورا وطرقا في الضالع
ميليشيات الحوثي
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وكالات
 
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أفادت معلومات للعربية، الأربعاء، بأن ميليشيات الحوثي عمدت إلى تفجير الجسور والطرق الرابطة بين مدينتي قعطبة ومريس شمال محافظة الضالع اليمنية، بعد الهزائم التي منيت بها خلال الأيام الماضية.

 

وقامت الميليشيات بأعمال تخريبية ونهب ممتلكات واسعة في المناطق التي تم دحرها منها وتحريرها.

 

وأظهرت مقاطع مصورة تفجير الميليشيات الحوثية صباح الأربعاء لجسر قبل انسحابها من محيطه بقليل.

يذكر أن جبهة حجر الواقعة إلى الغرب من مديرية قعطبة شهدت خلال الأيام الماضية معارك على أشدها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكذلك في المناطق المتاخمة لمنطقة الجب التابعة لمديرية قعطبة، بالتزامن مع معارك مماثلة بمحاذاة باجة وبلدة دار السيد في قعطبة.

 

وكانت غارات جوية لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت، الأحد، تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في الريبي والفاخر وحمر السادة ومشارف العللة شمال الضالع، ودمرت الغارات عدداً من التعزيزات والآليات، كما أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

 

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