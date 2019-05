MAD Solutions تشارك بثلاثة أفلام في أسبوع أفلام حقوق الإنسان في العالم العربي بالرباط

تشارك MAD Solutionsبثلاثة أفلام ضمن فعاليات أسبوع أفلام حقوق الإنسان في العالم العربي، والذي يستمر في الفترة من 22 حتى 26 مايو، وينطلق أسبوع الأفلام في سينما النهضة بالرباط، والثلاثة أفلام المشاركة هي الببغاء للمخرجة دارين ج. سلّام والمخرج أمجد الرشيد، وعيني للمخرج أحمد صالح، وماريه نوستروم للمخرجة رنا قزقاز والمخرج أنس خلف.

يُقام أسبوع أفلام حقوق الإنسان في العالم العربي بالشراكة مع شبكة أنهار العربية لمهرجانات أفلام حقوق الإنسان، وتنضم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان كعضو بالشبكة إلى أسبوع عروض الأفلام السينمائية التي تم إنتاجها وإخراجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذات الصلة بالقضايا الإقليمية لحقوق الإنسان .

الببغاء بطولة التونسية هند صبري والفلسطيني أشرف برهوم، مع ياسمين بن عمارة، إياد حوراني، فراس طيبة، لارا صوالحة وأحمد المدني، ويحكي الفيلم قصة أفراد عائلة مزراحية يهودية تونسية عام 1948، والذين يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين، وهو سيناريو وإخراج دارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، وشاركهما في التأليف رفقي عساف، وتوزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي حيث نافس في مسابقة المهر القصير، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ويعتبر الفيلم أحد المشروعات الفائزة بدعم مؤسسة روبرتبوش شتيفتونغ الألمانية لأفضل مشروعات الإنتاج الألماني العربي المشترك، حيث فاز في مطلع ٢٠١٥ بجائزة الفيلم الروائي القصير، وحصل أيضاً على جائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة طائر الشمس ضمن فعاليات أيام فلسطين السينمائية.

ميعاد عرض الفيلم: يوم الثلاثاء 21 مايو

عيني، مستوحى من أحداث حقيقية، ويدور عن منظور بضعة صبية صغار لمخاطر الحرب ومهالكها، حيث يجمع هؤلاء الصبية شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان. الفيلم سيناريو وإخراج ومونتاج وأداء صوتي أحمد صالح، موسيقى نيزار روحانا، تحريك فرانك بينغل، تصوير ليونل بوتيار سومي وإنتاج ستيفان غيرين وتوزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي، وهو إنتاج فلسطيني أردني ألماني مشترك.

العرض العالمي الأول للفيلم كان بمسابقة المهر القصير بالدورة الـ 13 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، وحصل الفيلم على جائزة أفضل الأفضل (Best of the Best) في مهرجان جامعة زايد لسينما الشرق الأوسط في أبوظبي بالإمارات، كما فاز بـجائزة ثالث أفضل فيلم خارج العراق في الدورة الثانية من مهرجان القمرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم تحريك قصير ضمن جوائز أوسكار للطلبة والجائزة الرئيسية (أمارجي سومري) في الدورة الثانية من مهرجان أمارجي السينمائي الدولي لعروض الأفلام القصيرة في النجف بالعراق.

ميعاد عرض الفيلم: يوم الثلاثاء 21 مايو

ماريه نوستروم، تدور أحداث الفيلم خلال 13 دقيقة في مكان ما على ساحل البحر المتوسط، حيث أب سوري وابنته الصغيرة هاربان من الحرب الأهلية في بلدهما، ويأخذ الأب قراراً يعرض حياة ابنته للخطر. الفيلم من إخراج رنا قزقاز وأنس خلف، ومن تأليف كازاز، تمثيل زياد بكري وزيان خلف، وهو إنتاج فرنسي سوري أردني، والفيلم من توزيع شركةMAD Solutions في العالم العربي.

ميعاد عرض الفيلم: يوم الخميس 23 مايو