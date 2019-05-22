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تطعيم 6148 طفلا ضد شلل الأطفال والثلاثي والدرن بالوادي الجديد

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:38 م
تطعيم 6148 طفلا ضد شلل الأطفال والثلاثي والدرن بالوادي الجديد
صورة أرشيفية
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هدير محمود
 
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تطعيم 6148 طفل ضد شلل الأطفال والدرن "بي سي جي" و"أم أم ر"، والثلاثي الخماسي، من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة الوزارة: إن إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتور صلاح محمد، وكيل المديرية، طعمت 276 طفلا ضد الدرن، و3077طفل ضد شلل الأطفال و898 بطعم mmr، و571 طفلا بالجرعة الثلاثي المنشطة، و1326 بالجرعة الخماسي، وذلك على مدار الشهر الماضي.

وأضافت في بيان، أنه جرى تطعيم الأطفال على مستوى مراكز المحافظة الـ5، حيث تناول الأطفال التطعيم الثلاثي وهو طعم ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وطعم mmr الثلاثي ضد أمراض الحصبة والحصبة الألماني والنكاف، بينما التطعيم الخماسي ضد أمراض الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وفيروس كبدي بي والأنفلونزا البكتيرية.

وأوضحت أن المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة لا تألوا جهدا في تطعيم الأطفال وسط توافر الأمصال بكميات لضمان تطعيم الأطفال دون تهاون في هذا الشأن.
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