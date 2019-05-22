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نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:35 م
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
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منى صموئيل
 
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التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس الثلاثاء، بمكتبه، عددا من شباب المحامين بالجيزة، والكتلة الشبابية لمحامي مصر “Power Of law”، برئاسة شادي ثروت، مسئول الكتلة.

ووافق نقيب المحامين على الطلب المقدم من الكتلة باعتماد تشكيل فريق منبثق عن الكتلة من محامي الجيزة، كفرع لها، وللعمل كجزء لا يتجزأ من الكتلة الأساسية التي تستهدف خدمة شباب المحامين.

وقال شادي ثروت إن الكتلة الشبابية لمحامي مصر تعمل تحت مظلة النقابة العامة لخدمة المحامين، مشيرا إلى تكليف عمرو السيد حامد، المحامي، كمسئول للكتلة الشبابية المشكلة بالجيزة، وتكليف محمد حاتم أمينا عاما لها.

وعلى هامش اللقاء، دعا عاشور الحضور من أعضاء الكتلة الشبابية لحضور حفل إفطاره السنوي، المقرر انعقاده يوم 27 من رمضان كل عام.
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
نقيب المحامين يعتمد الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة (صور)‎
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