حالة الطقس اليوم الأربعاء في دول الخليج

تشهد منطقة الخليج طقسا متقلبا اليوم الأربعاء الموافق 17 رمضان 1440، حيث تتزايد احتمالات سقوط الأمطار في السعودية، والبحرين، وترتفع درجات الحرارة في الكويت، وتشهد العديد من المناطق رياح محملة بالأتربة.





السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء استمرارا لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والمدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على اجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية.





البحرين

أما فى البحرين، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون مغبراً وغائما جزئياً أحياناً، مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق، ويكون حسناً خلال الليل. وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية.





الكويت

فى ترتفع درجات الحرارة بصورة ملحوظة فى دولة الكويت، لتصل إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتنشط الرياح الشمال الغربية، حيث سوف تتراوح سرعتها بين 12 و45 كيلومتر بالساعة، مع فرصة كبيرة للغبار والأتربة، بينما يتجه الطقس إلى الاعتدال فى ساعات الليل.





الإمارات

فى الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وحركة الرياح شمالية غربية / 25 - 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً. وتصل درجات الحرارة فى الإمارات اليوم إلى 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار.



