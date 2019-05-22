مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة 17 من مسلسل حدوتة مرة

استطاعت الفنانة غادة عبد الرازق، أن تنال عدد مشاهدات عالية، لعملها الدرامي الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي، وهو مسلسل حدوتة مرة .





بدأت الحلقة الـ 16 من مسلسل حدوتة مرة بمقابلة "مروة سلطان" المحامي، الذي قام بتزوير أوراقها، وقام بعمل بطاقة شخصية لها باسم جديد، قرر مقابلتها بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن أعطته مروة شنطة بها أموال، وبعد ذلك قامت بقتله بإطلاق النار عليه لأنه يعرف كل أسرارها.





قامت دينا "هاجر أحمد"، خلال مسلسل حدوتة مرة ابنة طارق تميمي بعمل مقلب في أحمد المحامي "كريم محجوب"، الذي حاول التقرب منها، وكان يرغب في الزواج منها، حيث جمعت كل أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده ووضعت صورة على التورتة تجمعه بفتاة أخرى.





وذهبت "مروة سلطان"، ضمن أحداث مسلسل حدوتة مرة لمقابلة الدكتور رياض "مفيد عاشور" الطبيب النفسي الذي تتابع معه، والذي يربي ابنتها التي قامت ببيعها، وطلب منها أن تصارحه ببعض المعلومات التي أخفتها عنه وسألها "إزاي عرفتي إنها مش بنتي الحقيقية".





صارحت مروة في نهاية حلقة مسلسل حدوتة مرة زوجها طارق إنها تذهب لطبيب نفسي، لأنها تعاني من أمور كثيرة هو لا يعلم عنها شيئًا.





مسلسل حدوتة مرة بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومجدى كامل، ومحمد شاهين، وهاجر محمد، وسلمى أبوضيف، ومفيد عاشور، وإخراج ياسمين أحمد، ويتم عرضه على قنوات النهار والقاهرة والناس وLPC.





مسلسل حدوتة مرة عمل درامي من بطولة غادة عبد الرازق، يروي قصة مُرّة، زوجة فلاح تتمتع بجمال باهر وطموح لا حدود له، تجد نفسها مضطرة إلى بيع أطفالها مقابل المال إلى رجل ثريّ غامض، وتتتابع أحداث القصة عبر السنين مارّة بمدن مختلفة حيث تسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.